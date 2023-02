Фильм о Каныше Сатпаеве презентовали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фильм о выдающемся ученом и человеке Каныше Сатпаеве презентовали в Караганде. В кинотеатре «Сарыжайлау» состоялась встреча со съемочной группой и премьера картины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кинокартина создана по заказу национального телеканала «Казахстан» на основе шестисерийного фильма «Қаныш. Қазына» 2021 года выпуска и книги Медеу Сарсекеева «Қазақтың Қанышы». В основу ленты легли реальные исторические события 1926–1934 годов. В 1926 гoду Каныш Сатпаев oткpыл кpупнeйшиe зaлeжи мeднoй pуды в районе Карсакпая (в 90 км от Жезказгана). И благодаря усилиям ученого здесь была создана промышленная инфраструктура добычи полезных ископаемых. Фильм уже вышел в широкий прокат.

«Фильм сильно отличается от сериала. У нас отдельный сценарий на киноверсию. И мы решили, что черно-белая лента будет наиболее аутентичной. Изначально ставили задачу снимать в тех местах, где родился, работал и жил Каныш Сатпаев. Привлекли актеров именно из этих мест. Съемки прошли в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской областях, Темиртау и Астане», – рассказал режиссер-сценарист Ерлан Нұрмұхамбет.

В картине ученый показан не только профессионалом, но и человеком, переживающим за свой народ. В фильме использована документальная кинохроника тех лет, а прототипами героев стали реальные исторические личности.

«Работа Каныша Сатпаева огромна, но мы сняли события 1926–1934 годов. Он тогда только начинал свою карьеру. Было непростое время – голод, репрессии. Каныш Сатпаев служил своему народу, трудился, занимался наукой. Это все мы хотели показать молодежи и передать будущему поколению. Старались воссоздать то время, собирали реквизит у людей. Жители сел нам очень помогли в этом», – сказала один из продюсеров фильма Айгуль Байбек.

В съемочных павильонах воссоздавали квартиры, кабинеты, лаборатории, которые повторяли те объекты, где жил и работал Каныш Сатпаев. В поселке Карсакпай художники даже ремонтировали здания того времени, а в степи был организован целый аул с юртами, инвентарем и домашними животными.

Каныша Сатпаева воплотил на сцене Асет Есжан. Он очень похож на ученого. Это было сразу замечено режиссером, и актера утвердили на главную роль.

«Асет Есжан достаточно высокий, хотя сантиметров на десять ниже Каныша-ага. Похож и внешне. Он очень музыкальный: играет на домбре и поет. А мы знаем о музыкальном даровании Каныша Сатпаева», – отметил режиссер.

Жену Каныша Сатпаева Таисию Кошкину сыграла Анна Оразбаева. Она не актриса по профессии, но справилась с задачей на отлично.

«Я режиссер и очень много работаю за кадром. Думаю, что именно это мне помогло. Я знаю, чего хочет режиссер от актера, и старалась все выполнить. Это моя первая такая полнометражная работа», – поделилась Анна Оразбаева.

Также в главных ролях Айдос Ауесбаев и Максим Горбанев. Из Карагандинской области к съемкам в фильме привлекли около 20 актеров из Каздрамтеатра имени С. Сейфуллина, Русского драматического театра имени К. С. Станиславского и ТЮЗа Темиртау.

«С детства мечтал сняться в профессиональном фильме. Команда замечательная, все сплоченно работали. Это мой первый опыт именно в профессиональной киноиндустрии. Буду рад, если пригласят еще», – сказал актер ТЮЗа Роман Гужель.

Фильм «Каныш» уже получил признание за рубежом. В декабре 2022 года кинокартина отмечена как «Лучший фильм» на международном кинофестивале Literature in Cinema в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в январе этого года победила в трех номинациях – Best asian feature film, Best concept, Best environment/nature feature film на международном кинофестивале в Индии.

Фото: управление культуры Карагандинской области