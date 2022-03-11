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    Фильм «Мукагали» покажут в Индии

    11 Марта 2022, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Мукагали» известного казахстанского режиссера Булата Калымбетова будет показан в секции «Мировое кино» 26-го Международного кинофестиваля в Керале, который пройдет в Индии с 18 по 25 марта 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    В программу вошли фильмы-призеры Берлинского и Каннского кинофестивалей, а также лауреаты других престижных международных кинонаград.

    Напомним, фильм «Мукагали», снятый киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет о последних годах жизни легендарного казахского поэта Мукагали Макатаева.

    Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля «Тёмные ночи» (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри. В национальный прокат биографическая драма вышла в октябре прошлого года и была тепло принята зрителями.

    Международный кинофестиваль в Керале является крупным культурным событием Индии. Мероприятие организовано при поддержке департамента по культуре индийского штата Керала. В этом году из-за пандемии Covid-19 фестиваль в Керале, обычно проходящий в декабре, перенесен на март и пройдет в традиционном формате. Всего в рамках фестиваля будут показаны 180 картин со всего мира.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Индия
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