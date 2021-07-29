Фильм «Конокрады. Дороги времени» с участием Самал Еслямовой вышел в прокат во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фильм «Конокрады. Дороги времени» с участием Самал Еслямовой вышел в прокат во Франции. Фильм покажут в 21 городе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Радостной вестью на своей странице в Instagram поделилась продюсер фильма Юлия Ким.

«Наш фильм «Конокрады. Дороги Времени» наконец-то вышел в прокат во Франции и будет показан в 21 городе! Столько сил и эмоций было потрачено за эти сложные полтора года. Релиз отменяли трижды из-за карантинов и санитарных мер. Сначала опускались руки, а потом мы пытались снова. И снова. Ведь этот фильм был создан именно для больших экранов», - поделилась продюсер.

В свою очередь, она поздравила режиссеров Ерлана Нурмухамбетова и Рису Такэба, всю съемочную команду и прекрасных актеров с французским релизом.

«Спасибо вам, что когда-то вы поверили в эту лаконичную суровую степную историю и вложили все ваши усилия и талант! Я знаю, как вы ждете премьеры в Казахстане, где кинематографистов тоже испытывают на прочность, закрывая кинотеатры. Но я верю, что все должно получиться», - обратилась она.

Продюсер также поблагодарила дистрибьюторов ASC Distribution, которые не сдавались, директоров фестиваля в Везуле, которые влюбились в фильм и посоветовали его дистрибьюторам. Сейчас, по ее словам, их поддерживают известные кино-издания POSITIF, TÉLÉRAMA, Le Polyester, которые прониклись историей фильма на пресс-показе. Даже на сайте известной газеты Le MONDE опубликован прекрасный отзыв о фильме!

В свою очередь, продюсер фильма отметил, что это очень волнительно и радостно для него.

«Наш фильм, совместный с японским режиссером Лизой Такеба, будет показываться на родине мирового кинематографа. Это случается впервые в моей жизни. И вместе с тем мне очень хочется зайти тайно в один из кинотеатров Парижа, посмотреть вместе с французскими зрителями наш фильм, почувствовать их реакцию», - поделился Ерлан Нурмухамедов.

К слову, завтра, 29 июля 2021, состоится специальный показ с соблюдением строгих санитарных мер.

«А после показа всех гостей будут ждать национальные казахские угощения. За организацию и душевность благодарю наших партнёров La Lanterne Asia, L'Association Française du Cinéma Kazakhstanais, Le Centre Culturel Korkut-Abai. Всем, кому повезло сейчас быть в Париже, приходите на завтрашний показ», - обратилась продюсер фильма Юлия Ким.

Ранее сообщалось , что казахстанско-японский фильм «Конокрады. Дороги Времени» выйдет в прокат во Франции. В главных ролях снялись: обладательница приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля Самал Еслямова, известный японский актер Мирай Морияма, казахстанский актер театра и кино Дулыга Акмолда и начинающий актер Мади Менайдаров.

В производстве картины приняли участие «Казахфильм» и японская компания Tokyo New Cinema, добавили в киностудии.