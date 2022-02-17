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    Фильм казахстанского режиссера завоевал Гран-при на Берлинале

    17 Февраля 2022, 10:00

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова завоевал Гран-при в конкурсной программе Generation (программа посвящена фильмам о детях и подростках) 72-го Международного Берлинского кинофестиваля. Об этом стало известно вчера на церемонии награждения престижного смотра. Награду получил режиссер Фархат Шарипов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Хотелось бы поблагодарить всю съемочную группу за доверие, за работу. Отдельно хочу выразить благодарность нашим молодым актерам, а также всей команде Берлинале, за то, что пригласили нас. Мы рады попасть в конкурс фильмов для юношества, так как наш фильм о подростах и для подростков», - поделился Фархат Шарипов.

    Фильм на довольно сложную тему сделан на основании откровений подростков, которые приходили на кастинг. Уже не в первый раз Фархат Шарипов освещает то, о чем не принято говорить вслух.

    Съемки фильма, которые стартовали в конце осени 2020 года, прошли в Алматы. Главную роль в картине сыграли актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов. Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком – Алексей Шиндин. Продюсер - Дина Жумабек.

    Напомним, фильм снят кинокомпанией Medeor при содействии НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Германия
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