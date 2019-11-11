Фильм казахстанского режиссера представлен на международном кинофестивале в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Фильм казахстанского режиссера Абделя Елубаева, известного также под творческим псевдонимом Абель Фифтибаев, был представлен в рамках международного кинофестиваля «Ролан» в Ереване. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Ереване прошел 15-й юбилейный Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Ролан». Из 65 фильмов, претендовавших на показ в рамках фестиваля, было отобрано 40 картин. В их числе полнометражный фильм отечественного режиссера Абделя Елубаева «Бойжеткен. Все из-за нее». Стоит отметить, что в фестивале приняли участие популярные актеры, продюсеры, мультипликаторы из России, Беларуси, Узбекистана, Украины и Грузии. В рамках фестиваля состоялись премьерные показы таких картин как «Это не навсегда» (Россия), «Три сестры» (Россия), «Два трамвая» (Россия), «Только чудо» (Украина), а также свежих выпусков киножурнала «Ералаш». Кинофестиваль охватил широкую аудиторию и прошел одновременно в столице и семи областях Армении.

Кинофестиваль «Ролан» организован Армянским фондом развития кино и телевидения для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова» при содействии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.