Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев на своей странице в Facebook сообщил, когда состоится премьера фильма «Аватар: водный путь», передает МИА «Казинформ».

Фильм «Аватар» выйдет на экраны кинотеатров в казахском дубляже с 25 сентября.

Премьера фильма «Аватар: водный путь» состоится 16 декабря. На казахском языке.

Также премьера мирового фильма MARVEL «Черная пантера: Ваканда навсегда» состоится 10 ноября.

«Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию. Мы и в дальнейшем будем продолжать работу в этом направлении и увеличивать прокат картин на казахском языке», - написал министр культуры и спорта Даурен Абаев.