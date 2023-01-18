Фейк: пенсионеры могут снять 50% своих накоплений из ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях и других источниках информация о возможности снятия пенсионерами 50% пенсионных накоплений не соответствует действительности. Об этом заявили в ЕНПФ, передает МИА «Казинформ».

«Законодательством Республики Казахстан предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора», - говорится в сообщении фонда.

ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках фейковые сообщения о возможности снятия 50% накоплений.



