Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Фейк: пенсионеры могут снять 50% своих накоплений из ЕНПФ

    18 Января 2023, 17:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях и других источниках информация о возможности снятия пенсионерами 50% пенсионных накоплений не соответствует действительности. Об этом заявили в ЕНПФ, передает МИА «Казинформ».

    «Законодательством Республики Казахстан предусмотрено использование пенсионерами своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора», - говорится в сообщении фонда.

    ЕНПФ настоятельно рекомендует игнорировать распространяемые в социальных сетях и других источниках фейковые сообщения о возможности снятия 50% накоплений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЕНПФ Фейки Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда опровергли фейк о том, что центры занятости в РК будут платными для населения
    Информацию о 18 смертях от препарата «Цефтриаксон» опровергли в Минздраве РК
    Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    Разница между зарплатой и пенсионными отчислениями требует анализа – Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
    2 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
    3 Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области
    4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
    5 Два землетрясения за день произошло в Казахстане
    Новости партнеров