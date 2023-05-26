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    Фейк: генно-модифицированные комары Билла Гейтса заражают опасными болезнями

    26 Мая 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах распространяется сообщение о том, что генно-модифицированные комары, созданные в лаборатории за счет средств Билла Гейтса, сейчас разносят опасные вирусы в Европе. В stopfake.kz разбирались, так ли это на самом деле, передает МИА «Казинформ».

    История о ГМО-комарах началась не в 2022 году, как пишут в Сети, а гораздо раньше. Подобных насекомых выпускали уже в 2015 году, и результаты этих экспериментов были весьма воодушевляющими.

    Суть их заключалась в том, чтобы заразить комаров бактерией Wolbachia, которая блокирует способность насекомых переносить такие патогены, как вирус Зика, возбудитель лихорадки Денге, болезни чикунгунья и желтой лихорадки.

    В 2015 году таких комаров выпустили в Индонезии и сразу же начали рандомизированное контролируемое исследование для того, чтобы оценить эффективность таких мер. Оказалось, что после запуска комаров с бактерией Wolbachia число заболеваний лихорадкой денге снизилось на 77%, а число госпитализаций с этим диагнозом на 86%.

    После завершения исследования лабораторно выведенных комаров выпустили в 11 странах: Бразилии, Колумбии, Мексике, Индонезии, Шри-Ланке, Вьетнаме, Австралии, Фиджи, Кирибати, Новой Каледонии и Вануату.

    Опасные же комары, которые разносят лихорадку денге, чикунгунья, лихорадку Западного Нила и вирус Зика, в 2023 году были обнаружены в Европе, где лабораторно выведенных насекомых не выпускали. Более того, эти комары являются представителями вида азиатских тигровых комаров. В это же время на видео о лабораторных насекомых видно, что там разводят вполне обычных комаров, а не азиатских тигровых.

    Таким образом, обнаруженные в Европе опасные комары не могут быть лабораторно выведенными комарами, чье разведение спонсировал Билл Гейтс. Во-первых, они относятся к разным видам комаров. Во-вторых, комаров из лабораторий не выпускали на территории Европы. В-третьих, лабораторные комары не способны заражать людей болезнями.

    Следовательно, распространяемое сообщение является фейком и манипуляцией.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Общество Фейки
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