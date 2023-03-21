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    Фестивалями кочевой цивилизации и мастеров прикладного искусства отметили Наурыз в Акмолинской области

    21 Марта 2023, 21:19

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу два фестиваля ждали жителей и гостей города Кокшетау в первый день празднования Наурыза. Собравшихся поздравил аким региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитовой, в этом году на центральных площадях Абылай хана и Тәуелсіздік представили самую обширную культурно-познавательную программу. Жителей ждали сразу два фестиваля - кочевой цивилизации и мастеров прикладного искусства Акмолинской области.

    Празднование открыло театрализованное представление «Ұлы даланың ұлық мерекесі». В 10 тематических юртах представили культуру, быт и обряды кочевников, их историю и традиции. Жители и гости города смогли увидеть выставки национальных изделий и отведать национальные блюда.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил акмолинцев с праздником Наурыз, символизирующим пробуждение природы, ее обновление и рассвет.

    «Несмотря на многовековую историю, праздник Наурыз сохранился в народной памяти и вернулся в нашу страну вместе с долгожданной Независимостью нашего государства. Сегодня, отмечая его в 32 раз, мы можем смело сказать, что история возрожденного Наурыза – это история Независимости нашей страны», - отметил Ермек Маржикпаев.

    По словам акима, идея бескорыстной помощи нуждающимся – одна из основных идей Наурыз мейрамы.

    «Сегодня 3 тысячи волонтеров, неравнодушных граждан страны и области на постоянной основе оказывают помощь нуждающимся. По итогам прошлого года в области провели более 4,5 тысяч благотворительных мероприятий и акций для детей, которые нуждаются в лечении. Оказана материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям с охватом более 25 тысяч человек на сумму около 1 млрд тенге», - добавил глава региона.

    На площади Тәуелсіздік прошли национальные игры и спортивное мероприятие. Жители и гости города смогли посоревноваться в перетягивании каната, беге в мешках и даже поднять барашка.

    Граждан угощали баурсаками, наурыз-коже, яблоками и раздавали тюльпаны.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Регионы Казахстана Наурыз Общество Кокшетау
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