Фестиваль ветеранских хоровых коллективов провели в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше, на сцене Дворца культуры имени М. Хамзина, выступили хоровые коллективы, в которых поют люди старшего поколения. Медный город принимал участников традиционного областного фестиваля «Поют ветераны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В этом году свои программы, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, представили 22 хоровых коллектива. Увлечённость, любовь к песне, желание дарить радость людям – всё это объединяет участников фестиваля, возраст которых от 55 лет до разменявших восьмой десяток.

Из разных городов и районов области в Балхаш приехали свыше 450 артистов. В исполнении ветеранов звучали песни военных лет, патриотические произведения на казахском и русском языках.

Хор ветеранов «Қайран жастық» из Каркаралинска в этом году отмечает 30-летний юбилей. В апреле коллектив защитил звание народного. На фестиваль приехали, кто поёт в хоре с самого основания – им за 80. Подарили зрителям две песни – «Любимый город» и «Илигай».

Хоровые коллективы наградили благодарственными письмами. Участники фестиваля возложили цветы к стеле Победы.

Впервые областной фестиваль «Поют ветераны» состоялся в 1990 году в Шахтинске. С тех пор эстафета переходила другим городам и районам, хоровые коллективы объездили всю область.