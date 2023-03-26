Фестиваль-посвящение классику пройдет в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известные исполнители из США, Европы и Казахстана примут участие в музыкальном фестивале «Рахманинов трибьют», посвященном 150-летию великого классика. Четыре незабываемых встречи с бессмертной музыкой знаменитого композитора ждут жителей и гостей столицы с 4 по 7 апреля в «Астана Опера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Идейным вдохновителем и организатором фестиваля стал заместитель главного дирижера «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

«В этом году весь музыкальный мир празднует 150-летие великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Наш театр решил внести свою лепту, и отметить эту большую дату», – сказал маэстро.

Фестиваль «Рахманинов трибьют» откроет концерт вокальной музыки, который состоится 4 апреля в Камерном зале им. К. Байсеитовой. Ведущие солисты «Астана Опера» Бибигуль Жанузак, Татьяна Вицинская, Азамат Желтыргузов вместе с инструменталистами Макпал Бекмагамбетовой (скрипка), Аскаром Мукановым (виолончель), Раушан Бескембировой (фортепиано) и другими исполнят романсы и камерную музыку С. Рахманинова.

На следующий день фестиваль продолжит концерт в исполнении Симфонического оркестра «Астана Опера» под управлением Абзала Мухитдина. В Большом зале театра прозвучат знаменитый Концерт 3 для фортепиано с оркестром с участием гостьи из Сербии Майи Райкович и Симфония 2 С. Рахманинова.

Вторая симфония была написана композитором после критики, которой подверглась Симфония 1, и вернула ему веру в себя. Успешная премьера состоялась в 1908 году. Третий концерт для фортепиано с оркестром С. Рахманинова является одним из самых популярных произведений автора. Впервые он прозвучал с Нью-Йоркским симфоническим оркестром во время гастролей по США и остается всемирно известным и часто исполняемым спустя более 100 лет.

Завершат фестиваль «Рахманинов трибьют» 6 и 7 апреля в Мраморном зале две премьеры оперы «Алеко» в концертном исполнении и Вокализ для альта с оркестром. На сцену выйдут как солисты «Астана Опера», так и приглашенные артисты и музыканты.

«Один из них – Денис Краснокутский (альт) приедет к нам из Нью-Йорка (США). Также участвуют музыканты из России – два солиста молодежной оперной программы «Геликон Опера» (Москва): баритон Василий Упоров в партии Алеко и тенор Владислав Чижов – Молодой цыган. В партии Старого цыгана выступит бас из Санкт-Петербурга Илья Марков», – рассказал Абзал Мухитдин.

«Алеко» – первая опера С. Рахманинова, написанная на основе поэмы Александра Пушкина «Цыганы». Автором либретто стал известный театральный деятель Владимир Немирович-Данченко. Дипломная работа 19-летнего композитора была сочинена всего за 17 дней, что стало подтверждением его безграничного таланта. В постановках «Алеко» принимали участие выдающиеся оперные певцы, в том числе Федор Шаляпин, с которым композитор был дружен. Большой успех одноактной оперы вдохновил Сергея Рахманинова на дальнейшее написание музыки и явил миру одного из величайших композиторов всех времен и народов.