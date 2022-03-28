Фестиваль Новруз: в Баку состоялась ярмарка, посвященная приходу весны

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку состоялся фестиваль Новруза с участием дипломатических представительств и национально-культурных центров государств, в которых отмечается этот праздник, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Азербайджане продолжается праздник весеннего равноденствия Новруз. На этот раз для гостей и жителей Баку организована ярмарка-выставка, в которой была широко представлена отечественная продукция участвующих стран. Особое внимание при этом было акцентировано на национальном колорите.

В рамках фестиваля свою культуру и традиции празднования Новруза показали братские страны: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, а также Республика Татарстан.

Первое, что привлекло на мероприятии внимание гостей – это гастрономическое разнообразие. А именно тот факт, что фестиваль включал в себя выставку предметов одежды, ремесленничества, искусства, разнообразие ручных изделий и кулинарии стран, где празднуется Новруз, а также выступление их национальных исполнителей песен и танцев. В этом плане посетители фестиваля ознакомились с фольклорными и главными персонажами Новруз байрамы - Коса, Кечял, Бахар гыз.

Здесь можно было приобрести как ручные шедевры древнего ремесла, так и познакомиться с тайнами ковроткачества, одного из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Интерес у гостей вызвали особенности узоров, композиций, цветовое решение ковров, сделанных азербайджанскими мастерами.

По словам одного из организаторов фестиваля Лалы Ахмедовой, это уникальное событие объединило все страны, в которых отмечается праздник весны.

«Кулинарные фестивали стали уже традицией. Это уже по счету шестой фестиваль и каждый раз мы стараемся сделать его более масштабным и более интересным. Нам очень приятно проводить кулинарные фестивали, наши желания объединить всех любителей вкусной еды и развлечений совпадают», - отметила она.

В рамках культурно-развлекательной программы фестиваля организаторы смогли выявить самых сильных среди гостей, состязавшихся в таких спортивных соревнованиях как поднятие гири и перетягивание каната. Конкурс «Лучшая хонча» позволил поварам-любителям посоревноваться в своих кулинарных способностях. В этом плане большой интерес вызвали национальные блюда стран-участников фестиваля, за которыми выстраивались очереди.

Казахстан, известный своим гостеприимством, не смог не удивить своих гостей разнообразием традиционных блюд. Кулинарными шедеврами республики угощали в традиционном казахстанском домике «киіз үй», где все желающие смогли ознакомиться с национальной одеждой, домашней утварью и продегустировать блюда казахской кухни. Вниманию гостей были представлены мелодии Великой степи, национальные танцы и кюи в исполнении казахской молодёжи.

Отметим, что это один из первых случаев, когда казахская юрта была возведена в столице Азербайджана. Иностранные посетители смогли отведать вкус настоящего куырдака, наурыз коже, казы, баурсаков, шубата и многие другие блюда, которые смогли передать атмосферу настоящего казахского аула.

Посольство Казахстана совместно с дипучреждениями тюркских государств приняли участие в фестивале Новруза. Как отметил посол РК в Баку Сержан Абдыкаримов, мероприятие приурочено также к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном. По его словам, на фестивале было объявлено о создании при Посольстве РК Ассоциации казахстанцев, проживающих в Азербайджане.

«Важная роль в успешном развитии и процветании Казахстана принадлежит молодому поколению, и создание Ассоциации даст возможность нашей молодежи участвовать в этом благородном созидательном процессе. Данная инициатива направлена на объединение усилий для поддержки наших соотечественников, дальнейшего укрепления связей и дружбы двух братских народов», - отметил дипломат.

В целом, фестиваль Новруз в Баку объединил все страны, отмечающие этот весенний праздник, и показал необходимость соблюдения этих традиций. В будущем организаторы мероприятия планируют проводить более масштабные фестивали с охватом широкой аудитории и включением в них культурно-развлекательных программ и различных спортивных игр.