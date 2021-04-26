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    Фестиваль мультимедийных проектов: костанайские учащиеся представили более 100 работ

    26 Апреля 2021, 21:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Посвящённый 30-летию Независимости Казахстана фестиваль мультимедийных проектов проходит в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль проводится Центром информатизации и оценки качества образования. Как рассказывает директор центра Ольга Козлюк, проводится он для активации и стимулирования технических способностей ребят в области информационных и коммуникационных технологий.

    «Фестиваль проводится каждый год. В этом году мы приурочили его к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, — рассказывает О. Козлюк. — От небольшого мероприятия с участием всего лишь несколько десятков участников за 18 лет, фестиваль перерос в одно из самых интересных и востребованных мероприятий для учащихся школ и колледжей. В современном мире мультимедийные технологии применяются во всех отраслях и сферах деятельности человека и используются как для обучения, так и на производстве. Поэтому проведение подобных фестивалей и конкурсов технического направления стали приоритетными», - отметила Ольга Козлюк.

    Стоит отметить, что мультимедийные проекты фестиваля представлены по таким номинациям, как электронные презентации, трехмерная и двухмерная анимация, моделирование, компьютерные фильмы, визуальное программирование, Web-дизайн, Web-программирование.

    «Участниками фестиваля являются учащиеся 5-11 классов школ области, а также студенты 1-2 курсов колледжей. На отборочный тур фестиваля были представлены более 120 работ»,- добавила она.

    Сами конкурсные работы оцениваются по таким критериям, как оригинальность идеи, актуальность и новизна, пользовательский интерфейс, функциональность (универсальность), сложность изделия или объекта. Итоги фестиваля планируется подвести уже в начале мая.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Связь, ТВ, IT Регионы Казахстана День Независимости
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