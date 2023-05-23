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    Фестиваль «Кымыз Fest» впервые прошел в Турции

    23 Мая 2023, 07:42

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В турецкой столице Анкаре впервые прошло мероприятие, посвященное традиционному казахскому напитку кымыз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль был организован Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ совместно с Министерством культуры и спорта Казахстана при поддержке посольства РК в Турции.

    Мероприятие проходило в местности под названием Kazak obası, что дословно в переводе означает место остановки или ночлега казахских кочевников.

    Небольшой казахский ауыл раскинулся на пастбищных землях. Там были поставлены юрты и сооружены очаги для казанов.


    Праздник кымыза в Турции запомнился показом дойки кобыл и изготовлением традиционного напитка. Организаторы рассказали людям о полезных для здоровья человека свойствах кымыза и поделились секретами выпаса лошадей на жайлау, а искусство ткачества с национальной техникой изготовления ковров вызвало особый интерес у братского турецкого народа.

    Фестиваль казахского напитка собрал большое количество посетителей. Среди гостей были местные жители, политики и деятели культуры Турции. Казахстанские студенты, обучающиеся в турецких вузах, охотно рассказывали своим друзьям о национальной кухне, традициях и обычаях.


    На празднике кымыза гостям были поданы традиционные казахские блюда, в том числе мясо и плов. В каждой юрте был накрыт богатый дастархан, где угощали напитком и по казахским обычаям самым уважаемым гостям производили традиционный обряд «бас тарту».

    Несмотря на переменную облачность и дождливую погоду, фестиваль подарил всем присутствующим хорошее настроение, заряд бодрости и позитива. Все охотно пили кумыс, ели плов и танцевали под ритмы национальных инструментов и современных казахских музыкальных произведений.

    Успехом праздника воодушевлены и его организаторы. Не исключается, что на просторах Турции мероприятие будет проводиться чаще.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    МИД РК Культура Турция Видео Общество Тюркский мир ТЮРКСОЙ
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