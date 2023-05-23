Фестиваль «Кымыз Fest» впервые прошел в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В турецкой столице Анкаре впервые прошло мероприятие, посвященное традиционному казахскому напитку кымыз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль был организован Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ совместно с Министерством культуры и спорта Казахстана при поддержке посольства РК в Турции.

Мероприятие проходило в местности под названием Kazak obası, что дословно в переводе означает место остановки или ночлега казахских кочевников.

Небольшой казахский ауыл раскинулся на пастбищных землях. Там были поставлены юрты и сооружены очаги для казанов.

Праздник кымыза в Турции запомнился показом дойки кобыл и изготовлением традиционного напитка. Организаторы рассказали людям о полезных для здоровья человека свойствах кымыза и поделились секретами выпаса лошадей на жайлау, а искусство ткачества с национальной техникой изготовления ковров вызвало особый интерес у братского турецкого народа.

Фестиваль казахского напитка собрал большое количество посетителей. Среди гостей были местные жители, политики и деятели культуры Турции. Казахстанские студенты, обучающиеся в турецких вузах, охотно рассказывали своим друзьям о национальной кухне, традициях и обычаях.

На празднике кымыза гостям были поданы традиционные казахские блюда, в том числе мясо и плов. В каждой юрте был накрыт богатый дастархан, где угощали напитком и по казахским обычаям самым уважаемым гостям производили традиционный обряд «бас тарту».

Несмотря на переменную облачность и дождливую погоду, фестиваль подарил всем присутствующим хорошее настроение, заряд бодрости и позитива. Все охотно пили кумыс, ели плов и танцевали под ритмы национальных инструментов и современных казахских музыкальных произведений.

Успехом праздника воодушевлены и его организаторы. Не исключается, что на просторах Турции мероприятие будет проводиться чаще.