Фестиваль кумыcа прошел в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – При совместной организации ТЮРКСОЙ, Министерства культуры и спорта РК и посольства Казахстана в Анкаре состоялся международный фестиваль «Қымыз Fest», посвященный традиционному напитку кочевников – кумысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев, заместитель директора общественной организации «Улы тагзым» Нурлан Омаров и председатель Фонда развития казахов Ерлан Байын. Также приняли участие представители казахской диаспоры, местная интеллигенция, казахстанские студенты, жители Анкары и представители СМИ.

Выступая на открытии мероприятия, посол РК Еркебулан Сапиев отметил, что в этом году данный фестиваль, посвященный традициям и обычаям казахского народа, проводится впервые в сердце Анатолии в Анкаре. Также он обратил внимание на то, что кумыс является важной частью тюркской культуры и в Казахстане «Қымыз Fest» отмечается как праздник.

Генеральный секретарь Султан Раев сказал, что подобное мероприятие организовано впервые с целью презентации напитка кумыс, который является общей традицией тюркского мира. Кумыс – это напиток, созданный из кобыльего молока, который на протяжении веков был спутником тюркских народов, придавая человеку силы при употреблении.

В своем выступлении Нурлан Омаров подчеркнул, что сегодняшний праздник впервые официально проводится за пределами Казахстана в братской Турции. Это событие несомненно оставит след в истории двух братских стран. Также он отметил, что праздник кумыс зафиксирован в записях европейских и китайских историков и путешественников и является важнейшим праздником тюркских народов.

В ходе мероприятия участники ознакомились со способом приготовления национального казахского напитка кумыс. Гостям, участвовавшим в празднике, были предложены кумыс и традиционные казахские блюда, прозвучали казахские песни и мелодии.

Фестиваль кумыса вызвал большой интерес у гостей и местных жителей. Мероприятие широко освещалось в СМИ Казахстана и Турции.

Напомним, врачи неоднократно заявляли о том, что саумал, кумыс, шубат поддерживают иммунитет и обладают лечебными, полезными свойствами. Подробнее о целебных свойствах данных напитков можно прочесть здесь.