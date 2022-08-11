Фестиваль «Эхо Азии» стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 по14 августа в Нур-Султане проходит ежегодный международный XIII фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». После двухлетнего перерыва из-за пандемии, лучшие артисты со всего мира соберутся под куполом Столичного цирка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Фестиваль зарекомендовал себя как один из самых престижных международных мероприятий циркового искусства, став визитной карточкой столицы. У жителей и гостей города есть возможность увидеть лучшие цирковые номера с участием, как молодых, начинающих, так и именитых артистов цирка со всего мира.

«Ежегодно международный фестиваль проходит в Нур-Султане при поддержке акимата города и управления культуры. Цель мероприятия – показать лучшие достижения искусства, пропаганда циркового искусства среди широких слоев населения, обмен опытом и развитие международных связей», – рассказывает режиссер Айгерим Тлегенова.

В этом году под куполом Столичного цирка будут выступать талантливые артисты из 13-ти стран мира, таких как: Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Израиль, Италия, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Франция и Казахстан. Среди участников фестиваля знаменитый воздушный эквилибрист Олег Спигин с номером в жанре «штейн-трапе».

Также в программе фестиваля: выступление именитых воздушных гимнастов из Франции и Вьетнама, известный казахстанский конно-акробатический ансамбль, виртуозные жонглеры, акробаты, канатоходцы, эквилибристы и самые лучшие клоуны мира.

Жюри будет оценивать качество номера по уровню актерской, хореографической, режиссерской работы.

Фестиваль откроется гала-шоу 12 августа и продлится 5 дней. Завершится феерическое шоу 14 августа. Тогда станут известны имена победителей.





Фото : gov.kz



