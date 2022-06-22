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    Фермеры заявили о причинении вреда пастбищам из-за роста численности сайгаков в ЗКО

    22 Июня 2022, 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост численности сайгаков в Западно-Казахстанской области доставил неудобства местным фермерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов на своей странице в сети Facebook написал, что в связи с резким ростом численности сайгаков в ЗКО поступило множество обращений от фермеров области о причинении вреда пастбищам и сенокросным угодьям.

    Для решения вопроса по поводу регулирования численности сайгаков депутат Мажилиса направил письмо министру экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешеву.

    «Вчера лично разговаривал с министром экологии Сериккали Амангалиевичем Брекешевым по этому вопросу. Проблема достаточно сложная. Для ее решения необходим комплексный подход. Минсельхозу нужно создать условия для отстрела, а это потребует создания специальных команд, а им понадобится соответствующая одежда, техника, боеприпасы и так далее. Кроме того, Минсельхозу необходимо решить вопрос с дальнейшей переработкой мяса, шкур и рогов», - написал депутат.

    По словам Аманжана Жамалова, на сегодняшний день решение вопроса рассматривается в два этапа. Первый этап - после 15 июля (летний отстрел) и второй этап – осенний отстрел.

    «Еще раз хочу отметить достаточно сложную проблему. Кроме того, на реализацию всех мероприятий необходимо направить около 1 млрд тенге. Займусь вопросом выделения средств. Этот вопрос буду держать на личном контроле. В ближайшее время в обязательном порядке поделюсь ответом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на мой запрос», - поделился мажилисмен.

    Ранее глава Минэкологии сообщил, что численность сайгаков возможно будут регулировать и не исключил возможное разрешение на отстрел животных. Точное решение будет приниматься с учетом научного обоснования.

    По данным Минэкологии, численность сайгаков составляет 1 млн 318 тыс.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Экология Сельское хозяйство Регионы Казахстана Животные
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