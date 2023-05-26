Фермеры не получают компенсации за уничтоженные сайгой посевы – комментарий Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как решается вопрос с выплатой компенсации фермерам за уничтоженные сайгой посевы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос с миграцией сайги, выплатой субсидий, восстановление ущерба сельхозтоваропроизводителям стоит у нас не первый год. Мы очень часто проводим совещания, в регионы выезжаем. Эту процедуру нужно выводить на государственный уровень, готовить специальные правила и разбираться с этой проблемой», - прокомментировал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК.

Глава департамента земледелия Азат Султанов добавил, что по этому вопросу работа ведется по трем направлениям. По его словам, первые два направления закреплены за Министерством экологии и природных ресурсов.

«Работают приглашенные эксперты. По итогам в начале следующего месяца ожидается принятие специального плана по реализации предложений и решению проблемы. Первое: как изменить миграцию, чтобы она не проходила по сельскохозяйственным посевам и пастбищным угодьям, где пасут скот. Также эксперты предлагают промышленное использование мяса сайги, там дополнительные меры, чтобы принимать определенное сокращение. В нашу компетенцию это не входит, поэтому мы это комментировать не будем. Третье: вопросы возмещения ущерба. Чтобы выплачивать компенсацию, нужна соответствующая компетенция. Вы знаете, что законодательный процесс очень длительный. Состоит из определенных процедур, которые мы сейчас проходим: вместе с научными организациями разработали методику компенсаций.

В настоящее время проводится работа по законодательному закреплению компетенций уполномоченного органа, либо это будут местные исполнительные органы, либо Министерство сельского хозяйства уже по выплате ущерба», - отметил Азат Султанов.

Глава департамента земледелия проинформировал о том, что фермеры сообщили о 360 тысяч гектаров земли, пострадавших от потравы.

«Основная порча пошла по пастбищным угодьям, где не проводится соответствующая работа по посеву, не несутся затраты на семенной материал. Основная потрава идет на пастбищные угодья. В этом направлении мы будем работать», - добавил Азат Султанов.

Напомним, что 90% естественных мест обитания сайгаков заняты фермерами в Казахстане. Ранее планировалось провести регулирование численности сайгаков с учетом биологического обоснования путем отстрела, подготовленным Институтом зоологии, в частности, разрешить отстрел более 80 тысяч особей.

Однако, учитывая общественный резонанс, связанный с таким решением, данная мера была не поддержана.



