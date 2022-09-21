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    Фенол обнаружили в пробах воды из Урала в Атырау

    21 Сентября 2022, 19:55

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Фенол обнаружили на городских водоочистных сооружениях в пробах отобранной из реки Урал воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые фенол в отобранных для анализа проб воды был обнаружен 12 сентября. Пробы отбирались в Урале на глубине 6 метров. Содержание фенола составило 0,0003 микрограмма на литр. В последние дни содержание фенола повысилось до 0.0004 микрограмма на литр. В чистой воде фенол вообще не должен присутствовать. В связи с обнаружением фенола и начавшимся цветением воды усилена очистка поставляемой в городские сети питьевой воды. Она тройная - для очистки воды используются сернокислый алюминий, полимер приестол и хлор»,- сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» главный технолог водоочистных сооружение города Атырау Жамиля Исагалиева.

    Об обнаружении фенола предприятие сообщило в соответствующие органы для выяснения источника его появления в воде.

    Как ранее сообщалось, фейк об очистке питьевой воды дустом опровергли в Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Экология Вода Атырау
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