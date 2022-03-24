Федерация тяжелой атлетики РК сделала официальное заявление о лишении «золота» Олимпиады-2016

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 марта 2022 года Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) вынес решение о деле казахстанского атлета Ниджата Рахимова по итогам слушания, которое проходило в августе 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Данным решением тяжелоатлет Ниджат Рахимов признан виновным в использовании запрещенного метода и дисквалифицирован на восемь лет с 18 января 2021 года с аннулированием спортивных результатов с 15 марта 2016 года (дата забора первой «спорной» пробы).

«Конечно такое решение для нас стало неожиданным, ведь аргументы адвокатов Н. Рахимова в процессе слушания были достаточно убедительными. С момента слушания, а это уже более полугода, ни в адрес атлета, ни в адрес Федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений», - сообщил Генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.

Стоит отметить, что данный вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра.

«ФТА РК придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга, однако в этой ситуации есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль в то время.

Федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS». – говорится в официальном заявлении Федерации.