Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Федерация тяжелой атлетики РК сделала официальное заявление о лишении «золота» Олимпиады-2016

    24 Марта 2022, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 марта 2022 года Антидопинговый департамент Спортивного арбитражного суда (CAS) вынес решение о деле казахстанского атлета Ниджата Рахимова по итогам слушания, которое проходило в августе 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

    Данным решением тяжелоатлет Ниджат Рахимов признан виновным в использовании запрещенного метода и дисквалифицирован на восемь лет с 18 января 2021 года с аннулированием спортивных результатов с 15 марта 2016 года (дата забора первой «спорной» пробы).

    «Конечно такое решение для нас стало неожиданным, ведь аргументы адвокатов Н. Рахимова в процессе слушания были достаточно убедительными. С момента слушания, а это уже более полугода, ни в адрес атлета, ни в адрес Федерации не поступало никаких дополнительных запросов и уточнений», - сообщил Генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.

    Стоит отметить, что данный вердикт является решением первой инстанции, поскольку слушание проходило на уровне антидопингового департамента CAS с участием одного арбитра.

    «ФТА РК придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга, однако в этой ситуации есть ряд вопросов и к Международной федерации тяжелой атлетики, и к органам, которые осуществляли допинг-контроль в то время.

    Федерация готова оказать поддержку нашему спортсмену и дальнейшее содействие в апелляции решения антидопингового департамента CAS». – говорится в официальном заявлении Федерации.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Олимпиада Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии