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    • ФБР проводит обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа

    9 Августа 2022 10:56

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Breitbart.

    «Это темные времена для нашей нации, поскольку мой прекрасный дом Мар-А-Лаго в Палм-Бич в настоящее время находится в осаде, подвергся налету и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда раньше не случалось с президентом Соединенных Штатов», - сообщил Д. Трамп в своем заявлении в понедельник.

    Он расценил это как неправомерные действия прокуратуры, которая использует систему правосудия в качестве оружия и атаку радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят его возвращения на пост президента в 2024 году.

    45 президент США отметил, что такое нападение могло произойти только в разрушенных странах третьего мира, и по его мнению, Соединенный Штаты теперь стали одним из таких государств, коррумпированных на невиданном ранее уровне.

    Бывший президент сказал, что он подвергался политическим преследованиям «в течение многих лет», указав на мистификацию о сговоре с Россией и два неудачных импичмента.

    Дональд Трамп подчеркнул, что беззаконие, политические преследования и «охота на ведьм» должны быть разоблачены и прекращены, и он будет продолжать бороться за великий американский народ.


    Photo: Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Мировые новости
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