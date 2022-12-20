Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-6-8℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Фармацевтические препараты подорожали в Казахстане на 13% за год

    20 Декабря 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь текущего года производство фармацевтических продуктов в РК составило лишь 130,2 млрд тенге — сразу на 26,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    В региональном разрезе наибольший объём выпуска продукции пришёлся на Шымкент: 46,4 млрд тенге, плюс 10,6% за год. В тройке лидирующих регионов также традиционно оказались Алматинская область (35,1 млрд тенге, плюс 17,4% за год) и Алматы (17,6 млрд тенге, минус 9,3%).

    По итогам января–октября текущего года Казахстан завёз 20,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. Рост в натуральном выражении составил 17,6%, в денежном — 24,4%.

    Из стран СНГ завезли 7 тысяч тонн медикаментов на сумму 114,8 млн долларов США. Здесь основной объём импорта пришёлся на Россию: 5,2 тысячи тонн — на 15,4% меньше, чем годом ранее. В тройке ключевых поставщиков из СНГ также оказались Беларусь и Украина.

    Из стран, не входящих в состав СНГ, завезли 13,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,9 тысячи тонн медикаментов — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Германия и Индия.

    По итогам ноября текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 13,2%.

    Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Алматы (плюс 18% за год), а также Мангистауской (плюс 17,3%) и Жамбылской (плюс 15,4%) областей. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 8,8%.

    Среди видов фармацевтической продукции, подлежащей мониторингу БНС АСПиР РК, наблюдался серьёзный рост цен, к примеру, на раствор йода (на 38,7% за год), ацикловир (на 37%), активированный уголь (на 36,4%), «Хилак форте» (на 31,8%), ацетилсалициловую кислоту (на 29,1%). Подешевели капли «Фенистил Нью», «Энап» и парацетамол.
    Здравоохранение Экспертиза
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пострадавших в ДТП детей посетил Вячеслав Дудник в больнице Актюбинской области
    В Казахстане 5 704 725 человек ревакцинировались против КВИ
    Коронавирусом заболели 182 казахстанца за сутки
    Рост заболеваемости КВИ в 2,5 раза отмечается в Костанайской области
    Популярное
    1 Мы можем оперативно развернуть большую группировку миротворческих сил – генсек ОДКБ
    2 Некачественный интернет: казахстанцы смогут вернуть уплаченные деньги
    3 Багдат Мусин связал причину плохого качества интернета в некоторых школах с экономией директоров
    4 Китайский оператор по предоставлению услуг такси может вернуться в Казахстан
    5 Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
    Новости партнеров