Фармацевтические препараты подорожали в Казахстане на 13% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь текущего года производство фармацевтических продуктов в РК составило лишь 130,2 млрд тенге — сразу на 26,2% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска продукции пришёлся на Шымкент: 46,4 млрд тенге, плюс 10,6% за год. В тройке лидирующих регионов также традиционно оказались Алматинская область (35,1 млрд тенге, плюс 17,4% за год) и Алматы (17,6 млрд тенге, минус 9,3%).

По итогам января–октября текущего года Казахстан завёз 20,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 1,1 млрд долларов США. Рост в натуральном выражении составил 17,6%, в денежном — 24,4%.

Из стран СНГ завезли 7 тысяч тонн медикаментов на сумму 114,8 млн долларов США. Здесь основной объём импорта пришёлся на Россию: 5,2 тысячи тонн — на 15,4% меньше, чем годом ранее. В тройке ключевых поставщиков из СНГ также оказались Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, завезли 13,9 тысячи тонн медикаментов на сумму 1 млрд долларов США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,9 тысячи тонн медикаментов — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Германия и Индия.

По итогам ноября текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 13,2%.

Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Алматы (плюс 18% за год), а также Мангистауской (плюс 17,3%) и Жамбылской (плюс 15,4%) областей. Наименьшее удорожание было зарегистрировано в Алматинской области: на 8,8%.

Среди видов фармацевтической продукции, подлежащей мониторингу БНС АСПиР РК, наблюдался серьёзный рост цен, к примеру, на раствор йода (на 38,7% за год), ацикловир (на 37%), активированный уголь (на 36,4%), «Хилак форте» (на 31,8%), ацетилсалициловую кислоту (на 29,1%). Подешевели капли «Фенистил Нью», «Энап» и парацетамол.



