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    Факты вандализма в отношении заграждений ж/д путей участились в РК

    24 Мая 2022, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых регионах Казахстана чаще всего встречаются факты вандализма по ограждениям вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор по безопасности филилала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Два года назад были установлены ограждения по специальной программе вдоль железнодорожных путей для безопасности самих же пешеходов, чобы они не пересекали железную дорогу в неположенном месте», - сказал Бахытбек Алдажаров.

    Спикер сообщил, что на сегодня участились факты разрушения этих ограждений.

    «Особенно в Шымкенте и Алматы - очень много фактов вандализма по ограждениям. Люди воспринимают ограждения как препятствие, и стараются устранить их», - пояснил Бахытбек Алдажаров.

    Таким образом, по его словам, вандалы нанесли ущерб государству на сумму около 14 млн тенге.

    «Пока нарушители не найдены, по некоторым делам еще идет расследование. Поэтому эти факты вандализма наносят большой ущерб государству», -добавил Бахытбек Алдажаров.

    За четыре месяца этого года за нарушение правил передвижения оштрафовано 22 человека. Сумма штрафа составляет 3 МРП, или 9 450 тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ Происшествия Безопасность
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