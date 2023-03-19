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    Факты проведения предвыборной агитации выявили в двух регионах Казахстана

    19 Марта 2023, 21:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О выявленных нарушениях во время выборов депутатов Мажилиса и маслихатов сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если акцентировать внимание на нарушениях законодательства, то на сегодняшний день подтверждены факты нарушения требований Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» со стороны 19 лиц. 12 из них связаны с выдачей избирательных бюллетеней для предоставления возможности гражданам голосовать за других людей (в Алматинской области - 5, СКО - 3, городе Алматы - 1, в Жамбылской области - 1, Шымкенте - 1)», - сообщил начальник управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин в эфире онлайн-телемарафона.

    Он уточнил, что члены избирательной комиссии, виновные в данных нарушениях, привлечены к административной ответственности по статье 110 КОАП.

    «Пять фактов связаны с голосованием за другого избирателя (Алматинская - 3, СКО - 2). Ответственность граждан, нарушивших требование равного избирательного права, решается в соответствии со статьей 108 КОАП», - проинформировал спикер.

    Еще два факта связаны с проведением предвыборной агитации в запрещенный период, в частности в ЗКО и Павлодарской области. Данные действия представляют собой административное правонарушение, предусмотренное статьей 102 КоАП.

    «Один из фактов агитации в запрещенный период был в Западно-Казахстанской области. Именно жительницей Теректинского района в групповом чате мессенджера WhatsApp осуществлен призыв за одного из кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и кандидата в депутаты районного маслихата. Постановлением прокурора района данное лицо в порядке сокращенного производства привлечено к административной ответственности по статье 102 КоАП (Проведение предвыборной агитации в период запрещения - в день выборов, штраф 15 МРП)», - отметил Азамат Саргазин.

    По его словам, каждое сообщение и данные о возможных нарушениях будут тщательно проверены. По подтвержденным данным в обязательном порядке будут приняты соответствующие меры.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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