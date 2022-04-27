Факты незаконной добычи полезных ископаемых выявили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спутниковыми снимками на территории Костанайской области установлены 154 гектара земли, где имеются признаки незаконной добычи полезных ископаемых. Уголовные дела по фактам самовольного пользования недрами зачастую не доходят до суда. Эту проблему обсудили на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент по инициативе прокуратуры регистрируются расследования по фактам незаконной добычи полезных ископаемых. На сегодняшний день акиматом области определены 8 участков для старательства, расположенных на 30 га земель в Житикаринском и Денисовском районах. На законных основаниях работают только два старателя на 9 гектарах земли. То есть, больше половины территорий для старательства у нас вообще не используются. Между тем спутниковыми снимками «Қазақстан Ғарыш Сапары» установлены земли площадью 154 га, где имеются признаки незаконной добычи полезных ископаемых. В обход налогов в тень уходят денежные средства, наносится ущерб окружающей среде», - отмечает представитель прокуратуры Костанайской области Талгат Аханов.

Так, за последние три года отделом полиции Житикаринского района зарегистрированы 22 уголовных дела по фактам самовольного пользования недрами, но ни одно из них не дошло до суда.

Причина, как отмечают в надзорном органе, в отсутствии подозреваемых и доказательств, так как правонарушения допускаются в отдаленных районах. Для решения этой проблемы была создана рабочая группа, в которую планируют привлечь добросовестных недропользователей.

«Только в 2021 году в Костанайской области было выявлено шесть мест незаконной добычи, 20 – с историческими изменениями площади», - говорит представитель АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» Алибек Тайжанов.

В работу подключились и представители региональной Палаты предпринимателей, которые уверены, что одной из причин фактов незаконной добычи могут быть сложности с получением разрешительных документов.

«Мы со своей стороны наладим работу в районных филиалах по консультированию людей с подобной инициативой. Также предлагаем вовлечь в эту работу сельских акимов, которые больше осведомлены о том, что происходит у них на территории. Это позволит координировать незаконные действия», - считает заместитель директора Палаты предпринимателей Самат Садвакасов,

По итогам совещания было принято решение направить все предложения в компетентные органы для разработки единого механизма борьбы с незаконным старательством.