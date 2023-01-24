«Фабельманы», «Аватар: Путь воды» и еще восемь фильмов выдвинули на «Оскар»

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Фильмы «Фабельманы» (2022) Стивена Спилберга, «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона, «Говорят женщины» Сары Полли и еще семь картин вошли в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом было объявлено во вторник во время трансляции, которая велась на сайте Американской академии киноискусств, присуждающей эту награду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В число претендентов на премию в главной категории вошли также экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» режиссера Эдварда Бергера, «Банши Инишерина» Мартина Макдона, «Элвис» База Лурмана, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, «Тар» Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Лента «Все везде и сразу» стала в этом году лидером по числу номинаций на «Оскар», картина представлена в общей сложности в 11 категориях. Фильмы «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина» получили каждый по девять номинаций. Лента «Фабельманы» ранее получила премию «Золотой глобус» в главной номинации «Лучший драматический фильм», Спилберг был удостоен статуэтки за лучшую режиссерскую работу.

На «Оскар» могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. В настоящее время премия присуждается в 23 номинациях.

95-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта. Планируется, что она традиционно пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).





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