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    Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов

    25 Мая 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно на предприятиях страны получают травмы 2000 человек. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов, выступая на Международной конференции и выставке по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2023, которая проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На предприятиях Казахстана - высокий показатель промышленного травматизма. Ежегодно получают травмы 2000 человек. Из них погибло около 200 человек. К примеру, в ТОО «ВостокЦветМет» промышленный травматизм вырос в три раза - с 3 до 18 человек. В прошлом году в компании «Казцинк» уровень травматизма увеличился в два раза - от 15 до 35 человек. Также в прошлом году в АО «Арселор Миттал Темиртау» уровень травматизма, повлекшего смерть человека, вырос на 44%», - сказал Алтай Кульгинов.


    Он также отметил, что со стороны работодателей недостаточно внимания уделяется соблюдению правил промышленной безопасности и созданию условий, способствующих снижению случаев травматизма.

    По данным Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1 465 работников, 203 из которых погибли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Статистика Безопасность Общество Алтай Кульгинов
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