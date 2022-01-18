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    Ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты проводят в Казахстане

    18 Января 2022, 10:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 5 января в Казахстане проводится ежедневный мониторинг цен по всем позициям социально значимых продовольственных товаров в разрезе регионов. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях недопущения нарушений законодательства в области защиты конкуренции Агентством принимаются следующие оперативные меры. На рынках социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) заключено 189 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в части сдерживания цен и установления торговой надбавки до 10%. Н а ежедневной основе с 5 января текущего года проводится мониторинг цен по всем позициям СЗПТ в разрезе регионов», - рассказал Серик Жумангарин во время заседания Правительства.

    По данным председателя Агентства, проводится восемь расследований по признакам антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления доминирующим положением: шесть расследований в отношении производителей куриных яиц, одно расследование по сахару, одно расследование по мясу кур.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экономика Цены и тарифы
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