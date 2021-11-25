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    «Эйр Астана» возобновляет рейсы в Индию

    25 Ноября 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет рейсы в Индию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

    «С 16 декабря 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение регулярных рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели - Алматы с частотой 3 рейса в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320 по вторникам, четвергам и субботам», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно эпидемиологических требований в соответствии расписанием, опубликованным на официальном сайте авиакомпании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Туризм Транспорт Индия
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