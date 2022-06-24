Евросоюз выделит Афганистану 1 млн евро для пострадавших от землетрясения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская Комиссия приняла решение выделить 1 млн евро Афганистану в качестве гуманитарной помощи, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В Афганистане и без того разрушительный гуманитарный кризис усугубился смертоносным землетрясением. Поскольку полевой персонал ЕС на местах все еще оценивает масштабы разрушений, первые сообщения показывают, что более 1 тыс. афганцев погибли и еще большее число получили ранения. По имеющимся оценкам, 270 тыс. человек, проживающих в пострадавших районах, нуждаются в экстренной помощи. В этой связи ЕС мобилизует первоначально 1 млн евро на экстренную помощь. Наши доверенные гуманитарные партнеры доставят помощь наиболее пострадавшим и в без того крайне нестабильную страну. ЕС готов и далее оказывать посильную помощь», - сообщил комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Для быстрого реагирования и доставку грузов в удаленные и труднодоступные районы, ЕС взаимодействует с партнерами, которые уже действуют в стране, включая неправительственные организации и Организацию Объединенных Наций.

Финансирование будет направлено на удовлетворение самых неотложных потребностей афганцев, таких как предоставление медицинской помощи, водоснабжения, санитарно-гигиенических услуг, жилья и услуг по защите для наиболее пострадавших и обездоленных сообществ.

Ранее сообщалось, что в Афганистане произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,1 балла.