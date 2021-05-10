Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Евросоюз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

    10 Мая 2021, 04:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия отказалась от обновления контракта на поставку британо-шведской вакцины AstraZeneca во второй половине этого года. Это подтвердил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Решение было принято на фоне претензий Евросоюза к компании-производителю, обернувшихся судебными иском. Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

    На компанию европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание прививочных кампаний в странах-членах ЕС. Теперь Брюссель делает большую ставку на Pfizer-BioNTech. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз этой вакцины до конца 2023 г.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Президент Еврокомиссии призвала поблагодарить медиков за их труд во время пандемии COVID-19
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров