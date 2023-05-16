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    Евросоюз готов облегчить визовый режим для казахстанцев

    16 Мая 2023, 09:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита в Брюссель заместитель Премьер-Министра-министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с европейским Комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон. По итогам состоявшихся переговоров стороны достигли договоренности о начале официальных консультаций об облегчении визового режима для граждан РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    М. Нуртлеу подробно информировал собеседницу о визовой политике Казахстана, высоком человеческом капитале наших граждан и отсутствии миграционных рисков для Евросоюза со стороны РК, а также о мерах, предпринимаемых Правительством Казахстана в борьбе с незаконной миграцией, и других важных аспектах работы в этом направлении.


    В свою очередь, И. Йоханссон заявила, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном и привержен расширению контактов между гражданами сторон. По мнению Еврокомиссара, одним из важных показателей стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС представляется поддержание регулярного культурно-гуманитарного обмена.


    Выразив искреннюю благодарность европейской стороне за конструктивный подход, глава МИД РК отметил, что облегчение визового режима для казахстанцев не только отвечает ожиданиям казахстанцев, но и придаст серьезный импульс развитию всего комплекса сотрудничества между РК и ЕС.


    С 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан всех государств ЕС в одностороннем порядке для развития делового сотрудничества, туризма и человеческих контактов.

    Облегчение визового режима предполагает сокращение списка необходимых документов, увеличение длительности и кратности действия виз и т.д.

    Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщал об изменениях в механизме получения казахстанцами шенгенской визы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Евросоюз мигранты
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