Европейские перелеты станут более «зелеными»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европарламент и Европейский совет в понедельник достигли соглашения, цель которого — декарбонизация авиационного сектора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Ключевая мера договора под названием ReFuelEU Aviation заключается в том, что сектор должен будет постепенно использовать для заправки не только керосин, но и более экологичное авиационное топливо (SAF).

Предполагается, что к 2025 году доля SAF среди поставляемого в аэропорты ЕС топлива составит 2%, а к 2050 году увеличится до 70%. Кроме того, новый состав европейского авиационного топлива теперь должен содержать долю самых современных и экологически чистых синтетических его видов, которая со временем увеличится.

По прогнозам Еврокомиссии, только эта мера позволит сократить выбросы СО2 самолетами примерно на две трети к 2050 году по сравнению со сценарием бездействия.

Кроме того, вылетающие из европейских аэропортов авиакомпании призовут заправлять именно столько топлива, сколько необходимо для полета, а не больше. Из-за практики «перезаправки» самолеты выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа.

Аэропортам ЕС также придется убедиться в том, что их заправочная инфраструктура доступна и пригодна для распространения SAF.

В 2025 году в Евросоюзе будет введена экологическая маркировка рейсов, согласно которой авиакомпании должны будут указывать ожидаемый углеродный след на пассажира и ожидаемое количество выбросов CO2 на километр полета, чтобы пассажиры могли сравнить, как разные компании работают на одном и том же маршруте.

Наконец, все доходы, полученные от штрафов за несоблюдение требований авиакомпаниями, аэропортами или поставщиками топлива, будут перенаправлены на исследования и инновации в целях преодолеть разницу в цене между экологичным и обычным топливом.

Еврокомиссар по транспорту Адина Велеан назвала соглашение «поворотным моментом для европейской авиации, ставящим её на четкий путь к декарбонизации».

«Переход на экологичное авиационное топливо повысит нашу энергетическую безопасность и снизит зависимость от импорта ископаемого топлива. Подобные меры помогут сделать Европу лидером в производстве инновационного экологически чистого топлива в глобальном масштабе. По нашим оценкам, рынок SAF создаст более 200 000 дополнительных рабочих мест в ЕС, в основном в секторе возобновляемых источников энергии», — добавила она.

Испанский евродепутат Хосе Рамон Бауза Диас (Renew), докладчик Европарламента по данному вопросу, сказал, что благодаря этому соглашению «мы создали равные условия игры с помощью общих правил и сохранили воздушное сообщение ЕС. Благодаря регламенту, декарбонизация авиации становится ближе».

Соглашение, которое теперь должно быть официально одобрено депутатами Европарламента и государствами-членами, является частью постановления Fit for 55, цель которого — сократить выбросы ЕС как минимум на 55% к 2030 году и сделать блок углеродно-нейтральным к середине века.

Сокращение выбросов от транспортного сектора считается крайне важным, поскольку это второй по количеству выбросов в блоке из 27 стран. На него приходится более четверти всех выбросов.

Авиация составляет более 13% всех транспортных выбросов, уступая лишь автомобильному транспорту, и ее выбросы росли на 5% в год в период с 2013 по 2019, пока пандемия COVID-19 не поставила её на паузу.



