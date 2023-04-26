Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Европейские перелеты станут более «зелеными»

    26 Апреля 2023, 21:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европарламент и Европейский совет в понедельник достигли соглашения, цель которого — декарбонизация авиационного сектора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Ключевая мера договора под названием ReFuelEU Aviation заключается в том, что сектор должен будет постепенно использовать для заправки не только керосин, но и более экологичное авиационное топливо (SAF).

    Предполагается, что к 2025 году доля SAF среди поставляемого в аэропорты ЕС топлива составит 2%, а к 2050 году увеличится до 70%. Кроме того, новый состав европейского авиационного топлива теперь должен содержать долю самых современных и экологически чистых синтетических его видов, которая со временем увеличится.

    По прогнозам Еврокомиссии, только эта мера позволит сократить выбросы СО2 самолетами примерно на две трети к 2050 году по сравнению со сценарием бездействия.

    Кроме того, вылетающие из европейских аэропортов авиакомпании призовут заправлять именно столько топлива, сколько необходимо для полета, а не больше. Из-за практики «перезаправки» самолеты выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа.

    Аэропортам ЕС также придется убедиться в том, что их заправочная инфраструктура доступна и пригодна для распространения SAF.

    В 2025 году в Евросоюзе будет введена экологическая маркировка рейсов, согласно которой авиакомпании должны будут указывать ожидаемый углеродный след на пассажира и ожидаемое количество выбросов CO2 на километр полета, чтобы пассажиры могли сравнить, как разные компании работают на одном и том же маршруте.

    Наконец, все доходы, полученные от штрафов за несоблюдение требований авиакомпаниями, аэропортами или поставщиками топлива, будут перенаправлены на исследования и инновации в целях преодолеть разницу в цене между экологичным и обычным топливом.

    Еврокомиссар по транспорту Адина Велеан назвала соглашение «поворотным моментом для европейской авиации, ставящим её на четкий путь к декарбонизации».

    «Переход на экологичное авиационное топливо повысит нашу энергетическую безопасность и снизит зависимость от импорта ископаемого топлива. Подобные меры помогут сделать Европу лидером в производстве инновационного экологически чистого топлива в глобальном масштабе. По нашим оценкам, рынок SAF создаст более 200 000 дополнительных рабочих мест в ЕС, в основном в секторе возобновляемых источников энергии», — добавила она.

    Испанский евродепутат Хосе Рамон Бауза Диас (Renew), докладчик Европарламента по данному вопросу, сказал, что благодаря этому соглашению «мы создали равные условия игры с помощью общих правил и сохранили воздушное сообщение ЕС. Благодаря регламенту, декарбонизация авиации становится ближе».

    Соглашение, которое теперь должно быть официально одобрено депутатами Европарламента и государствами-членами, является частью постановления Fit for 55, цель которого — сократить выбросы ЕС как минимум на 55% к 2030 году и сделать блок углеродно-нейтральным к середине века.

    Сокращение выбросов от транспортного сектора считается крайне важным, поскольку это второй по количеству выбросов в блоке из 27 стран. На него приходится более четверти всех выбросов.

    Авиация составляет более 13% всех транспортных выбросов, уступая лишь автомобильному транспорту, и ее выбросы росли на 5% в год в период с 2013 по 2019, пока пандемия COVID-19 не поставила её на паузу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология Евросоюз Мировые новости Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
    Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
    Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и ОАЭ
    Улучшить водоснабжение в 158 селах обещает Минэкологии
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров