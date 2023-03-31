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    Европейская компания проведет независимый аудит телеизмерений в Казахстане

    31 Марта 2023, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная медиа ассоциация выбрала международного аудитора для проведения независимого аудита телеизмерений в Казахстане. Победителем стала европейская компания «3м3а» с главным офисом в Лондоне. Об этом на свой странице в Facebook руководитель Ассоциации Кемелбек Ойшыбаев, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщил глава Национальной медиа ассоциации, на конкурс по выбору независимого аудитора приглашения от Национальной медиа ассоциации были направлены в адрес семи крупнейших аудиторских компаний, которые имеют специализацию в области аудита телеизмерений.

    «В итоге, экспертный совет медиа ассоциации проработал детали аудита со всеми компаниями. В финальной части свои предложения по проведению аудита с детализированными выкладками кроме компании «3М3А» также представили британский аудитор «Helen-Harrison» и французская компания «CESP».

    Наблюдательный Совет Национальной медиа ассоциации вчера определил победителем компанию «3м3а». Данная компания имеет большой опыт проведения независимого аудита телеизмерений в мире. В портфолио компании отмечено, что компания проводила аудит практически во всех континентах. В Европе они аудировали телезамеры в Швеции, Финляндии, Польше, Греции, Ирландии, Грузии, в Азии были охвачены такие страны, как Индия, ОАЭ, Гонконг, в Латинской Америке – Мексика, Чили, а также ЮАР в Африке», - написал Кемелбек Ойшыбаев.

    Он также отметил, что в настоящее время в Казахстане телеизмерения проводит компания «ТНС-Центральная Азия» по технологии британского международного измерителя «Кантар», аудит деятельности которой и проведет компания «3м3а».

    «В частности, будет проведен аудит установочного исследования, контроль методологии и рабочих процедур замеров, будут осуществлены визиты в домохозяйства респондентов методом случайного отбора в 5 городах в разных регионах. Аудит планируется провести в течение 4-6 месяцев 2023 года», - добавил Кемелбек Ойшыбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Связь, ТВ, IT
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