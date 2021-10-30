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    Европа обрастает стенами

    30 Октября 2021, 19:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польские законодатели одобрили проект закона о сооружении на границе с Республикой Беларусь заграждения для защиты от нелегальных мигрантов. Теперь документ направляется на утверждение президенту Анджею Дуде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Стена обойдется Польше приблизительно в 350 миллионов в пересчете на евро. Все эти средства будут выделены из бюджета страны.

    Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 километров. С середины сентября минобороны Польши ведет там строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 километров из запланированных 180 уже установлено.

    С начала года более 27 тысяч мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с белорусской территории. Варшава возлагает ответственность за происходящее на Минск, обвиняя его в доставке мигрантов в свою страну и их переправке через границу в Польшу, Литву и Латвию, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

    Польская полиция усилила проверки на границе в целях пресечь попытки незаконного ввоза мигрантов на автомобилях или грузовиках.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Беларусь Польша Мировые новости мигранты
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