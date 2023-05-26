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    Еврокомиссия обещает помощь пострадавшим от наводнения в Италии

    26 Мая 2023, 07:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Председатель Еврокомиссии пообещала, что будет задействован Фонд солидарности. После оценки ущерба регион подвергшийся стихии получит материальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетили пострадавшие от наводнения районы северной Италии и увидели воочию шокирующие картины масштабов бедствия.

    В результате разбушевавшейся стихии в Эмилия-Романья погибли 15 человек, более 20 000 были эвакуированы. Региону нанесен многомиллионный ущерб.

    «Срочно необходимо задействовать Фонд солидарности. Он имеет четкие правила: на первом этапе предусмотрена небольшая предоплата, стандартная для каждой катастрофы. Затем проводится оценка ущерба, и мы получаем более точное представление относительно возможных европейских взносов», - пообещала помощь жителям пострадавшего региона Урсула фон дер Ляйен.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Евросоюз Италия Мировые новости Наводнение
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