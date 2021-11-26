Еврокомиссия может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за новой мутации COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская Комиссия рассмотрит предложение о приостановке авиасообщения с Южной Африкой на фоне распространения в данном регионе новой мутации коронавируса B.1.1.529, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Еврокомиссия в тесной координации с государствами-членами Евросоюза активирует механизм «экстренного торможения» в борьбе с пандемией для того, чтобы остановить воздушное сообщение из южноафриканского региона из-за варианта COVID-19, вызывающего озабоченность B.1.1.529», - сообщила Урсула вон дер Ляйен.

По информации европейских СМИ, указанный штамм COVID-19 пока является наиболее «мутировавшей» версией опасного вируса. Большинство подтвержденных случаев наблюдается в странах Южной Африки.

Наиболее пессимистической версией зарубежных ученых является то, что новый штамм сильно отличается от первоначального. И не исключено, что существующие вакцины могут быть не эффективны в обеспечении защиты против B.1.1.529. Тем не менее, ученые просят дождаться более детальных исследований нового варианта для заключений и выводов.



