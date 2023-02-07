Евродепутаты сделали заявление о землетрясениях в Турции и Сирии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В совместном заявлении ведущие депутаты Европарламента выражают соболезнования многим жертвам и их семьям и поддерживают немедленное реагирование Европейского союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, председатель Комитета по развитию Томас Тобе и глава делегации Европейского парламента по связям со странами Машрик Изабель Сантос отметили: «Мы глубоко опечалены гибелью людей и ужасными разрушениями, вызванными мощным землетрясением на юге Турции и севере Сирии, в результате которого погибли тысячи людей. Наши мысли и соболезнования со многими жертвами и их семьями.

Поддерживаем незамедлительный ответ Европейского союза, который мобилизовал поисково-спасательные группы для Турции, после активации Механизма гражданской защиты ЕС и спутниковой системы ЕС «Copernicus» для предоставления картографических услуг в чрезвычайных ситуациях.

Осознавая многолетнюю критическую гуманитарную ситуацию на севере Сирии, мы готовы поддержать дальнейшие действия Евросоюза по поддержке пострадавших, в частности, посредством предоставления гуманитарной помощи ЕС, отметили депутаты Европарламента.



