Евродепутат призвал к срочной помощи Афганистану, чтобы избежать гуманитарной катастрофы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава делегации по Афганистану Европарламента призвал оказать народу этой страны срочную гуманитарную помощь, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным подразделения ООН – Всемирная продовольственная программа, 14 млн человек, или один из трех афганцев сталкиваются с голодом, и ожидается, что это число значительно возрастет с наступлением зимы.

Кроме того, два млн афганских детей подвергаются риску острого недоедания. 95% домашних хозяйств изо всех сил пытаются прокормить себя. 60-80 % домохозяйств Афганистана сообщают о значительном снижении доходов.

Во многих городских районах люди с трудом находят хотя бы один рабочий день в неделю. На этом фоне цены на продукты питания в Афганистане стремительно растут. Так, пшеница подорожала на 45 % в годовом исчислении. Растительное масло подорожало на 300%.

Евродепутат П. Ауштравичюс считает, что международная поддержка необходима для удовлетворения основных потребностей населения в Афганистане, а также в соседних Пакистане, Иране и Таджикистане.

Данное заявление было сделано после обмена мнениями с представителями европейских учреждений и нескольких гуманитарных организаций, таких как Всемирная продовольственная программа, Шведский комитет по Афганистану и Афганская организация CAHPO.

«Приглашенные спикеры (из указанных организаций) обрисовали гуманитарную ситуацию в Афганистане в самых мрачных красках. Афганистан находится на грани гуманитарной, политической и экономической катастрофы. Ввиду отсутствия продовольственной безопасности по всей стране и скорого наступления зимы крайне важно обеспечить поддержку основных потребностей населения Афганистана и соседних стран, в частности Пакистана, Ирана и Таджикистана.

Существует настоятельная необходимость в координации общих гуманитарных действий между ЕС и его государствами-членами. Масштабы этой потребности требуют дальнейшей координации с другими субъектами, такими как ООН и страны-партнеры. Очевидно, что гуманитарная помощь должна доставляться через организации, не связанные с действующим режимом», - сказал депутат ЕС.



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