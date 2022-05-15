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    Евразийский экономический форум пройдет 26 мая в Бишкеке

    15 Мая 2022, 13:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский экономический форум пройдет 26 мая впервые в столице Кыргызстана - городе Бишкеке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Программа мероприятия включает пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также шесть панельных сессий.

    Главная тема Евразийского экономического форума - «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Кыргызстан ЕАЭС
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