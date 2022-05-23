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    Евразийский банк приостановил прием заявок по программе льготного автокредитования

    23 Мая 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. Казинформ – Евразийский банк временно приостановил прием заявок по программе льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Евразийскому банку на сегодня выделено 15 млрд тенге. Эти же средства освоены. Поэтому заявки временно не принимаем. Но, в следующем месяце, когда будет выделен второй транш, мы снова начнем прием», - сообщил заместитель директора Евразийского банка Берик Сабыржанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Всего, по его словам, нашему банку будет выделено 35 млрд тенге.

    «Из них 15 млрд тенге в течение этой недели будут выдаваться клиентам в качестве кредитов. То есть заявка на 15 млрд тенге одобрена. В настоящее время заявки не принимаем», - заключил спикер.

    Ранее сообщалось, что 34 казахстанца получили льготные автокредиты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Экономика Транспорт
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