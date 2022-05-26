Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Евразийская экономическая комиссия должна работать по-деловому – Президент РК

    26 Мая 2022, 17:20

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - К настоящему времени 80% барьеров устранены в результате консультаций, которые проводятся в рамках Евразийской экономической комиссии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надеемся, что эта работа будет продолжаться, она трудная. Вообще интеграция – это очень трудоемкий процесс, это процесс нахождения компромиссов между государствами-членами, причем на такой основе, которая могла бы устроить все государства-участники», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент РК добавил, что не всегда все бывают довольными.

    «Не всегда, конечно, мы бываем довольны достигнутыми соглашениями, но и в этом смысл интеграции, который состоит в том, чтобы в необходимых условиях, когда это можно, поступиться некоторыми своими интересами ради общего дела. Казахстан выступает за то, чтобы Евразийская экономическая комиссия работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Кыргызстан ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    2 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    3 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    4 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    5 Новая детская площадка открылась в Таразе
    Новости партнеров