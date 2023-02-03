Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области

    3 Февраля 2023, 19:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Эвакуированные жители вернулись в свои дома в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Ранее эвакуированные 204 человека вернулись домой, где были подтоплены дворовые территории, а отогнанные 790 гоолов мелкого рогатого скота возвращены хозяевам

    Всего с 98 подтопленных дворовых территорий было откачано 3418 м3 воды. На контроле остаются 23 дворовых территорий Сауранского района и частный жилой дом в городе Арыси.

    Как сообщалось ранее, вопрос возмещения ущерба в случае разрушения домов жителям подтопленных районов Туркестанской области будет решаться комиссией.

    В результате паводков были подтоплены 21 населенный пункт и 234 дворовых территории в Туркестанской области.

    Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области.

    Ранее министр ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района, встретился с местными жителями.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группа казахстанских спасателей прибыла в провинцию Хатай для поиска пропавших граждан РК
    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
    Трех человек извлекли из-под завалов в Газиантепе казахстанские спасатели
    Очередная коммунальная авария произошла в Рудном
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров