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    Эвакуированные жители Сауранского района возвращаются в свои дома - МЧС

    3 Февраля 2023, 15:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Эвакуированные жители Сауранского района постепенно возвращаются в свои дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Ведутся работы по отводу воды. Почти 200 дворовых территорий освобождены от воды. Всего откачано 197 кубических метров воды с 85 подворовых территорий. В целях недопущения и минимизации последствий подтоплений домов силами МЧС и местных исполнительных органов проводятся работы по откачке воды с дворовых территорий, ведутся работы по укладке мешкотары и очистке водоотводных каналов. Всего уложено 15 300 единиц мешкотры», - сообщили в МЧС.

    Функционируют республиканский и областной оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии на базе республиканского и областного штаба.

    Как сообщалось, министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области.

    Ранее министр ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района, встретился с местными жителями.


    Фото: t.me/qr_tjm

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Происшествия Паводок МЧС
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