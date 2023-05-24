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    Эвакуированные из-за возгорания камыша костанайцы вернулись в свои дома

    24 Мая 2023, 16:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Работы по тушению возгорания камыша и травы в Костанае ведутся, эвакуированные ранее жильцы близлежащего частного сектора возвращены в свои дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «По ул. Шипина из 10 частных жилых домов были эвакуированы 35 человек и сразу же возвращены обратно по домам. Определен повышенный уровень вызова №3. Принятыми мерами распространение огня на жилой сектор и дворовые надстройки удалось избежать, соответственно, угрозы жилым домам нет», - сообщили в ДЧС.

    В данный момент на месте возгорания работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Костанайской области, ДПФ «Костанай СУ», АО «КТЖ».

    Ранее сообщалось, что жителей частного сектора в Костанае эвакуировали из-за возгорания камыша и травы.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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