Это заслуга всего коллектива - Кунсулу Закарья о присужденной государственной премии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разработчик вакцины QazVac и генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» своими эмоциями после присужденной государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби. Она поблагодарила казахстанцев за поддержку отечественной науки.

«Меня переполняет высокое чувство ответственности за такое звание. Институт НИИ проблем биологической безопасности имеет историю длиной в 63 года. За этот период учеными Института разработано около 70 вакцин против опасных и особо опасных инфекций. Это заслуга всего коллектива. Сегодня отмечают труд за все годы проделанной работы. Поскольку все эти вакцины в свое время имели большое экономическое значение, в том числе для обеспечения биологической безопасности. Мы провели колоссальную работу в течение двух лет: разработали, тестировали, ввели в медицинское применение и производим уже с апреля текущего года первую казахстанскую вакцину QazVac», - поделилась разработчик первой отечественной вакцины.

Кунсулу Закарья отметила, что Президент Касым-Жомарт Токаев всегда оказывал поддержку работе ученых и проявлял особый интерес к разработкам.

«Особая гордость от того, что данную государственную награду я получила из рук Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Наш Президент с самого начала поддерживал нашу работу, всесторонне интересовался нашей разработкой. Правительство также оказывало помощь. Многие министерства и ведомства, а также практически все средства СМИ информировали население о ходе нашего исследования и разработок, за что им отдельная благодарность», - сказала она.

Разработчик отечественной вакцины поблагодарила коллектив Международного информационного агентства «Казинформ» за оказанную информационную поддержку.

«Хотелось бы выразить отдельную благодарность МИА «Казинформ», поскольку с первых дней разработки нашей вакцины вы помогали нам в информационном поле. Вы проводили всю работу по информированию населения, объясняя значимость вакцинации, что крайне необходимо для предупреждения и ликвидации этого сложного заболевания среди населения. Благодарю вас. Поздравляю с нашим великим праздником – Днем Независимости. Это та Независимость, которая была выстрадана многими поколениями наших предков», - обратилась Кунсулу Закарья.

По словам ученого, необходимо особо подчеркнуть вклад добровольцев, которые одними из первых испытали на себе отечественную вакцину QazVac.

«Отдельную благодарность хотелось бы выразить всем добровольцам, которые показали высокую гражданскую позицию, принимали участие в проведении клинических исследований первой казахстанской вакцины и приняли участие в проведении первой, второй и третьей фаз клинических исследований. Это 3244 добровольцев. Они действительно рисковали своим здоровьем. Сейчас, когда мы тестируем нашу вторую вакцину, жители города Тараз и Жамбылской области, около 300 человек принимают участие в тестировании нашей второй отечественной вакцины. Это действительно подвиг – подвиг сегодняшнего дня», - подчеркнула генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Кунсулу Закарья также рассказала, что средства, полученные от премии, будут переданы на благотворительность.

«От имени стипендиатов в области науки и техники ни один тенге этой премии не будет нами использован. Мы уже решили вопрос. Мы передадим эту сумму на приобретение квартир нуждающимся жителям Жамбылской области. В качестве благотворительности хотим оказать помощь тем, кто нуждается в этом, у кого нет крыши над головой. Поскольку самое главное для семьи – это свой дом. Поэтому мы с радостью отдадим свою премию, чтобы помочь нуждающимся гражданам», - добавила она.

Напомним, двум работам ученых присуждена Государственная премия РК в области науки и техники имени аль-Фараби.