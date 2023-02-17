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    Это обман детей – Ералы Тугжанов о системе преподавания пяти предметов одним учителем

    17 Февраля 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов рассказал о реализуемом в регионе проекте Bilim All, который направлен на повышение качества образования в малокомплектных сельских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если не создать соответствующие образовательные условия для детей в селах, они не будут там жить. Мы запустили проект Bilim All. Мы прекратили систему, в которой один учитель преподает пять предметов. Считаю, что такой подход – обман детей», - заявил Ералы Тугжанов в ходе парламентских слушаний в Сенате.

    Он разъяснил механизм проекта.

    «Мы запустили проект, в рамках которого в режиме онлайн будут преподавать 36 учителей самого высокого уровня. Мы не сокращали учителей в деревне. Мы их оставили – они сидят на уроке вместе с детьми. Таким образом, сам учитель в той же деревне, слушая уроки учителей высокого уровня вместе с детьми, повышает свой уровень», - отметил аким.

    «Сегодня уровень образования сельских детей на 15% ниже уровня образования в городе. Поэтому этот вопрос очень важен. Проект реализован по пяти предметам: математика, физика, химия, биология и уроки английского языка. Таким образом, решена кадровая проблема и вопрос развозки детей», - добавил Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Актюбинская область Образование Акимат Ералы Тугжанов Педагоги Актобе школа
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