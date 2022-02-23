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    Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора

    23 Февраля 2022, 18:49

    Компромиссом назвали сниженную ставку утильсбора производителиНУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора по техническому развитию ТОО «СарыаркаАвтоПром» Алексей Могилатов прокомментировал снижение ставки на утилизационный сбор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В течение двух месяцев мы видели разные стороны, разные желания и разные цифры. И то, что озвучили сегодня – снижение ставки на 50% – это некий компромисс между стороной, которая хотела цифру 0 или минимальную ставку, как в Европе, и той стороной, которая говорила, что поскольку мы работаем в рамках Таможенного союза, нужна унификация законодательства. Соответственно, касательно установленных ставок утиль сбора, там была совершенно другая позиция. Поэтому, снижение на 50% – это компромисс, между двумя этими крайними позициями», - сказал Алексей Могилатов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    Он пояснил свою мысль.

    «Насколько я понимаю, нулевая ставка была неприемлема с точки зрения стратегии развития машиностроения. А те ставки, которые были, являлись непонятными для населения – почему именно такие большие цифры. Соответственно, были попытки объяснить, что в утильсборе заложен защитный механизм, который применили, когда Казахстан вступил в ВТО», - добавил представитель «СарыаркаАвтоПром».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес ВТО Экономика Общество Утильсбор
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