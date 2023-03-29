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    Это были честные и открытые выборы - Ерлан Кошанов

    29 Марта 2023, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов оценил итоги выборов депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Народ проголосовал. Я считаю, это были честные и открытые выборы. И то, что Amanat получил 53,9%, это действительно заслуженная победа, я считаю. Мы со своими однопартийцами ездили по регионам вплоть до глубинок, практически с каждым трудовым коллективом встречались, но я лично почувствовал поддержку. Мы получили 53,9%, это наша заслуженная победа», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания палаты.

    Он также высказался касательно тех, кто остался недоволен результатами и организацией выборов.

    «Что касается недовольных, я не могу вам сейчас сказать, я всего лишь председатель партии Amanat, и, конечно, проигравшие всегда будут недовольны. Я не думаю, что там большой какой-то ажиотаж везде. Возможно проигравшие где-то пишут, возмущаются, но это понятно», - добавил Ерлан Кошанов.

    Сегодня в ходе первой сессии Парламента восьмого созыва Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Выборы Политические партии Ерлан Кошанов AMANAT Выборы в Мажилис
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