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    Это была свободная и беспрецедентная для современного Казахстана кампания - партия «Ақ жол»

    20 Марта 2023, 01:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия «Ақ жол» сделала заявление по итогам выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает МИА «Казинформ».

    «Демократическая партия «Ақ жол» считает выборы состоявшимися, прошедшими на достойном уровне и в соответствии с законодательством. Это была свободная, и, в своем роде, беспрецедентная для современного Казахстана кампания», - говорится в заявлении партии.

    Как отметили в партии, подобный уровень открытости и конкурентности стал возможным благодаря политическим реформам Главы государства, в результате которых произошли серьёзные изменения в избирательной системе: переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, что дало возможность активного вовлечения в политический процесс гражданских активистов и независимых кандидатов.

    Участникам были предоставлены широкие возможности как для проведения предвыборной агитации, так и для наблюдения за ходом голосования. Мы провели интересный и насыщенный электоральный период, провели тысячи встреч с избирателями, убедились в правильности и востребованности своей работы.

    «Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно новых Мажилиса и маслихатов, оказав доверие и нашей партии. Выражаем благодарность всем, кто проголосовал за Демпартию «Ақ жол», нашим единомышленникам и соратникам по партии в центре и на местах, за масштабную организацию и успешные результаты.

    С новым мандатом народного доверия и с новой энергией мы возобновляем работу в Парламенте и маслихатах, и продолжим реализацию нашей политической программы, направленной на улучшение качества жизни каждого казахстанца. Перемены неизбежны. Ақ жол, Казахстан!» - говорится в тексте заявления.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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