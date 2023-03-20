Это была свободная и беспрецедентная для современного Казахстана кампания - партия «Ақ жол»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия «Ақ жол» сделала заявление по итогам выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает МИА «Казинформ».

«Демократическая партия «Ақ жол» считает выборы состоявшимися, прошедшими на достойном уровне и в соответствии с законодательством. Это была свободная, и, в своем роде, беспрецедентная для современного Казахстана кампания», - говорится в заявлении партии.

Как отметили в партии, подобный уровень открытости и конкурентности стал возможным благодаря политическим реформам Главы государства, в результате которых произошли серьёзные изменения в избирательной системе: переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель, что дало возможность активного вовлечения в политический процесс гражданских активистов и независимых кандидатов.

Участникам были предоставлены широкие возможности как для проведения предвыборной агитации, так и для наблюдения за ходом голосования. Мы провели интересный и насыщенный электоральный период, провели тысячи встреч с избирателями, убедились в правильности и востребованности своей работы.

«Народ Казахстана сделал выбор в пользу качественно новых Мажилиса и маслихатов, оказав доверие и нашей партии. Выражаем благодарность всем, кто проголосовал за Демпартию «Ақ жол», нашим единомышленникам и соратникам по партии в центре и на местах, за масштабную организацию и успешные результаты.

С новым мандатом народного доверия и с новой энергией мы возобновляем работу в Парламенте и маслихатах, и продолжим реализацию нашей политической программы, направленной на улучшение качества жизни каждого казахстанца. Перемены неизбежны. Ақ жол, Казахстан!» - говорится в тексте заявления.



